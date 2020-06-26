Geçmiş yıllarda sadece insansız hava araçlarında değil, Doğu ve Güneydoğu gibi zorlu coğrafyalarda görev yapabilecek güçlü helikopterler konusunda da müttefiklerinden gerekli desteği alamayan ve kendi helikopter macerasına başlayan Türkiye, T-129 ATAK helikopterleri ile çok büyük başarılar elde etti.



2007 yılında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 29 adet Faz-1 ve 21 adet Faz-2 olmak üzere toplam 50 helikopter için sözleşme imzalanan T129 ATAK projesinde, 2010'da acil duruma istinaden 9 adet daha EDH (Erken Duhul Helikopteri) sözleşmeye ilave edilerek, toplam sipariş 59 adedi buldu.

2011'de ilk uçuşunu icra eden, 2014 yılında da ilk EDH teslimi yapılan ATAK helikopteri, bugün gelinen noktada 57 adet teslim sayısına ulaştı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in “Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik” mesajıyla duyurduğu teslimat, aslında ATAK’lar için bir dönüm noktasına da işaret ediyor.

[T-129 ATAK helikopterleri terörle mücadelede büyük katkılar sağlıyor. Foto: AA]

2020’nin ilk ATAK’ı teslim edildi



Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, sadece bugüne kadar sergiledikleri performansla değil, gelecek dönem için kazandıracakları adına da ATAK helikopterlerinin Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu anlattı.

Helikopterin ‘2020’de teslim edilen ilk ATAK’ olduğunu hatırlatan Oğuz, “Bu teslimatla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığına 51 adet, Jandarma Genel Komutanlığına ise 6 adet olmak üzere toplam 57 adet ATAK teslim edilmiş oldu” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün de 9 adet ATAK Faz-1 helikopter siparişi olduğunu söyleyen Oğuz, şöyle devam etti:



“Jandarma Genel Komutanlığına gelecek dönemde teslim edilecek 12 helikopterin tamamı Faz-2 olacak. Kara Kuvvetlerinin de 8 adet Faz-2 siparişi bulunuyor. Şu an için kesinleşen 86 adet ATAK siparişi var. Kara Kuvvetlerinin 32, Jandarma’nın da 3 opsiyonu var. Onlar da siparişe dönüşürse emniyet güçlerinde toplam 111 adet ATAK olacak. Belki gelecekte Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının Faz-1 helikopterlerinin bir kısmı veya tamamı Faz-2'ye yükseltilebilir. Şimdilik Türkiye böyle bir planlamanın içinde.”

ATAK’ın ilk fazının Türkiye’nin terörle mücadelesinde çok güçlü bir çarpan etkisi oluşturduğuna vurgu yapan Turan Oğuz, söz konusu döneme ilişkin şunları söyledi:“Terörle mücadele ederken, ihtiyacımız olan araçları, mühimmatları ve sistemleri ‘müttefiklerimizden’ alamadığımız dönemler oldu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kimi dönemlerde helikopter ihtiyacımız çok artmıştı.

Elimizdeki Cobra tipi helikopterler her coğrafyada görevlendirilemiyordu, sınırlı sayıdaki Süper Cobra tipi helikopterle mücadele etmek zorunda kaldık. O zamanlar bunlardan alabilmek için çeşitli zorluklar çekiyorduk. Alabildiklerimizin sayısı da çok az sayıda olduğu için kısıtlı imkanlarla hareket etmek zorunda kalıyorduk.

Bu durumun böyle devam edemeyeceğinin anlaşılması üzere 2007 yılında atılan imzayla başlayan ATAK yolculuğumuz, ülkemizin terörle mücadelesinde çok ciddi katkılar sağladı. Güçlü motoru, modern aviyonikleri, ileri öz savunma kabiliyeti, silah ve faydalı yük açısından sağladıkları imkanlar, bizim üzerine koyduğumuz yerli/milli sistemler derken ATAK kendi sınıfının en iyi helikopterlerinden biri oldu.”

[Türkiye, ATAK helikopterlerine ihtiyaçlar doğrultusunda yerli ve milli unsurlar ekledi. Foto: AA]

ATAK helikopterlerinin gösterdikleri performansla yabancı ülkelerin de ilgisini çekmeyi başardığını anlatan Oğuz, “Pakistan ile 30 adet ihracat için 2018'de sözleşme yaptık. ABD ile Pakistan arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan motor merkezli bir gecikme var. Filipinler Savunma Bakanı da 6-8 adet alım için niyet beyan etti. Pakistan’da rakiplerine göre, yüksek irtifa ve sıcak havada ortaya koyduğu üstün başarı grafiği ile kendini kanıtladı. Bu performans, Filipinler’in talebinde de öncü oldu” bilgisini paylaştı.

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, bundan sonra teslim edilecek ilk, toplamdaki 58. ATAK helikopterinin Faz-2 konfigürasyonunda olacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:“ATAK zaten faydalı yük olarak sınıra ulaşmış bir helikopter. Faz-2’de Faz-1'e ilaveten lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri gelecek. Böylece kendini modern tehditlere karşı da daha iyi koruyabilecek.Öte yandan ATAK yerlileştirme çalışmaları da hızla devam ediyor. Yerli burun topu geliştiriliyor. Motorla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Tüm bunlar tamamlanınca çok daha bağımsız, çok daha müdahale edebileceğimiz bir ATAK bizi bekliyor olacak.

[TUSAŞ, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan Atak-2'yi ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkarmıştı. Foto: AA]

ATAK mevcut haliyle ağırlık limitlerine ulaştı. ATAK’a yapabileceğimiz eklemeler çok sınırlı. Bu nedenle FAZ-2 sonrası T-629 helikopterine yöneldik. ATAK, 5 ton sınıfında bir helikopter. T-629 ise 6 ton sınıfında olacak. Bunların ardından da 10 ton sınıfında ağır bir taarruz helikopteri üretme planımız var. Yani küçüğünden büyüğüne bir taarruz helikopteri ailesi oluşturacağız.Tüm bu gelişimler ‘öğrenerek ve üzerine ilaveler yaparak ilerleme’ yöntemi. ATAK bu nedenle de son derece değerli bir proje. Gelecek dönemlere de temel oluşturdu ve sahadan gelen bildirimlerle o projelerin gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Yakın gelecekte Türkiye bu alanda çok güzel işlere imza atmakla kalmayacak, ürettiği her yeni platformda daha da yüksek bir yerlilik oranına ulaşacak.”