Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa merkezli deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir." dedi.

"Şu ana kadar bir hasar bilgisi ulaşmadı"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu ana kadar Valiliğimize intikal eden bir hasar ihbarı yok." ifadelerini kullandı.