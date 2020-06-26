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Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 6 havan mühimmatı imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatının Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi."
Etiketler: son dakika havan mühimmatıSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 10:43
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