Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi."