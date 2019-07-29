Asya Pasifik Bölgesi dünya yüz ölçümünün yarısını kaplıyor. Yayıncılar için ise 3 buçuk milyardan fazla izleyici ve dinleyici kapsama alanında. Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU), bu coğrafyanın sesi olma hedefiyle çalışıyor. 1964 yılında kurulan ABU, bugün 73 ülkeden 275 üye yayıncıya sahip.

ABU Küresel Haber Forumu İstanbul'da başladı. Foruma ev sahipliği yapacak olan TRT, yayıncılığa ve habere bakışını da katılımcılara aktaracak.

Sosyal medyanın ana akım medyaya etkisi gibi güncel konular tartışılacak. Dünya çapında ses getiren haberler masaya yatırılacak. 3 gün sürecek forumda alanında uzman isimler sunumlar yapacak.

"İzleyiciye güven verilmeli"

TRT Uluslararası Kanallar Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, "Artık duyguların ve siyasi tarafgirliğin bir yana bırakılıp gerçeklerin bilginin izleyiciye ulaşması lazım. Zaten bunu yapamadığınız zaman izlenmiyorsunuz, takip edilmiyorsunuz. Biz bu yaklaşımımızı TRT olarak burada ABU toplantısında tüm üye ortaklarımıza sunuyoruz." dedi.

Toplantıda yapılacak en önemli faaliyetlerden bir tanesinin Kaşıkcı cinayetini uluslararası medya kanallarının nasıl verdiğini tartışmak olduğunu söyleyen Karagöz, "TRT yine burada bu hikayeyi dünyaya en iyi anlatan kuruluş olarak burada bir görev yapacak" diye konuştu.

"Haberciler için hedef toplumun güvenini kazanmak olmalıdır"

ABU Genel Sekreteri Javad Mottaghi de toplantıların yayıncılar arasındaki iş birliğini geliştireceğini belirtti:

"Ekonomik, siyasi, hükümet sistemi, nüfus, kültür din... Birçok farklılığımız var. Haberleri nasıl vereceğimizi konuşmalıyız. Yayıncılar ve haberciler için en önemli hedef toplumun güvenini kazanmak olmalıdır."

Kaynak: TRT Haber