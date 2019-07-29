Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla madalya kazanan down sendromlu milli sporcuları kutladı.

Erdoğan, "Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!" dedi.

Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor! pic.twitter.com/olQDS3ojPd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2019

Kaynak: TRT Haber