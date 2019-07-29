AK Parti, Eylül ayından itibaren kongre hazırlıklarına başlıyor. Kongre ile teşkilatta tıkanan noktalar tespit edilecek, kadrolarda yenilenme süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre süreci öncesi AK Parti'nin 31 Mart'ta en yüksek oy aldığı şehirlere ağustos ayında teşekkür ziyareti yapacak. İllerde Rize, büyükşehirler arasında ise Konya ilk durağı olacak.

Kılıçdaroğlu'nun teşekkür turunda ilk duraklar Artvin ve Ardahan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından "teşekkür turu"na çıkacak. Kılıçdaroğlu ilk ziyaretlerini CHP'nin yerel seçimlerde yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı Artvin ve Ardahan'a 2 ve 3 Ağustos'ta yapacak. Belediye başkanlarını tebrik edip vatandaşlarla buluşacak.

Kılıçdaroğlu'nun, Ardahan Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Ulusal Kültür ve Bal Festivali'ne de katılması bekleniyor.

Bahçeli 9 belediyeye teşekkür ziyaretinde bulundu

31 Mart yerel seçimlerinde partisinin belediye sayısını yaklaşık iki katına çıkaran MHP Lideri Devlet Bahçeli de başarı gösteren illere teşekkür ziyaretlerine devam ediyor.

Şu ana kadar 9 belediyeyi ziyaret eden Bahçeli Kurban Bayramı'ndan sonra da ziyaretlerine devam edecek.

Kaynak: TRT Haber