Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 23:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı ABD'deki Türkevi’nde gerçekleşiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov‘un katılımıyla New York’taki Türkevi’nde gerçekleşiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 23:39
- 23:36
- 23:35
- 23:29
- 23:24
Sıradaki Haber
Türkiye'den Kırım Tatarlarına yönelik mahkumiyet kararına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz