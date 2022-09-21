Bakanlık, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve diğer Kırım Tatarı soydaşlar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile diğer Kırım Tatar soydaşlarımız Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında bugün verilen siyasi motifli mahkumiyet kararı endişe vericidir" ifadesi kullanıldı.

Kırım Tatarlarının ana yurtlarında özgür ve güvenli şekilde yaşama hakkına desteğin vurgulandığı açıklamada, söz konusu kişiler dahil Kırım’da tutuklu bulunan tüm soydaşların en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği aktarıldı.