Asrın inşasında 300 bin yuva hazır

Deprem bölgesi, dünyanın en büyük şantiyesine dönüşmüş durumda. 200 bin personel gece gündüz demeden çalışıyor.

Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde, 54 bin 200 bağımsız bölüm daha tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek kura töreninde 300 bininci konutun sahibine anahtarını teslim edecek.

Yeniden ayağa kaldırılan Hatay'da 16 bin 993 konut ve bin 355 iş yeri daha tamamlandı. Böylece Hatay'da 84 bin 247 konut ve 2 bin 507 iş yeri tamamlanmış oldu.

Malatya'da da çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Teslim edilecek 9 bin 39 konutla birlikte yapımı tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533'e ulaştı.

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan konut sayısı 43 bin 916, iş yeri sayısı da bin 436'ya yükseldi. Adıyaman'da şimdiye kadar 36 bin 390 konut ve bin 767 iş yeri tamamlandı.

Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa ve Adana'da da konutlar hızla tamamlanıp hak sahiplerine teslim ediliyor.

Yıl sonunda 453 bin konut ve iş yerinin depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.