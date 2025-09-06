Gündem
TRT Haber
06.09.2025 00:31
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakan Yardımcılığı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Musa Kulaklıkaya, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.