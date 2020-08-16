16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen sarsıntının merkez üssü İzmit'in Gölcük ilçesiydi. Ankara'dan İzmir'e geniş bir bölgede hissedildi deprem. En çok Marmara'da yıkıma neden oldu

Felaketin etki alanı çok genişti. 7,4 büyüklüğündeki depremde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da binlerce bina yerle bir oldu. 17 binden fazla insan hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralandı. Depremde 285 bini aşkın ev ve yaklaşık 43 bin işyeri hasar gördü.

Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi TÜPRAŞ alevler içinde kaldı. Koskoca bir liman suya gömüldü.

Elektrikler kesik, imkanlar kısıtlıydı. İlk arama kurtarma çalışmaları vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. Beton ve moloz yığınlarına dayanan kulaklar bir ses duyabilmek için çabaladı.

Her geçen saniye yaşamla ölüm arasında köprüydü. Enkaz altından sağ salim çıkan her cansa umut. Türkiye deprem gerçeğini acı bir tecrübeyle öğrendi Aradan 21 yıl geçti. Depremin yıktığı binalar yeniden yapılsa da acılar dinmedi