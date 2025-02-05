Çok Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.02.2025 13:57

'Asrın felaketi'nde sorumlular hesap veriyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin bina yıkılırken, on binlerce kişi hayatını kaybetti. Yıkımlarda sorumluluğu olanların cezalandırılması için 1346 dava açıldı. Bu davalardan 75'i karara bağlanırken, 130 kişi çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırıldı.

'Asrın felaketi'nde sorumlular hesap veriyor

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği "asrın felaketi"nin ardından devlet, yıkımlarda sorumluluğu bulunanların peşine düştü. Bu kapsamda, Cumhuriyet başsavcılıkları deprem suçları soruşturma büroları oluşturdu, 2 bin 31 soruşturma dosyası açıldı.

Yetersiz malzeme kullanımı, uygulama ve işçilik hataları, yapı denetimindeki eksikler adli makamlar tarafından tespit edildi. Yıkılan binalardan savcıların koordinasyonuyla numuneler alındı. Görevlendirilen 984 bilirkişi raporlar hazırladı.

Yıkımların sorumlularının cezalandırılması için bin 346 dava açıldı. İki yılda, açılan davaların 75'i karara bağlandı, 130 kişi çeşitli sürelerle hapis cezasına mahkum edildi.

Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine 62 kez müebbet cezası

Adana'da 96 kişinin can verdiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi, 17'si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında 6 sanığa 18 yıla kadar hapis cezaları verildi. Kahramanmaraş'ta 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın müteahhidi 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

1327 sanık yargılanıyor

1271 davanın görülmesine ise devam ediliyor. Davalar kapsamında 134'ü tutuklu 1327 sanık yargılanıyor.

İlk derece mahkemelerinde iddianame değerlendirme aşamasında da 51 dosya var.

ETİKETLER
Asrın Felaketi 6 Şubat Deprem
Sıradaki Haber
Deprem bölgesine 51,1 milyar lira ulaşım yatırımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:13
Sosyal medyada bağımlılık sınırı: Hangi platformda ne kadar zaman geçirmek riskli?
14:56
Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi
14:44
Brüksel'deki silahlı saldırı sonrası birçok metro istasyonu kapatıldı
14:36
İletişim Başkanlığı'ndan Asrın Felaketinin 2. Yıl Dönümüne Özel kitap
14:26
Sağlık Bakanlığı deprem bölgesine 451 sağlık tesisi daha inşa ediyor
14:33
Fransa, Gazze'nin üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilmesine karşı olduğunu bildirdi
Kış Tatbikatı-2025'in seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
Kış Tatbikatı-2025'in seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
FOTO FOKUS
Leman öğretmen hayata depremzede çocuklarla sarıldı
Leman öğretmen hayata depremzede çocuklarla sarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ