'Asrın felaketi'nde sorumlular hesap veriyor

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği "asrın felaketi"nin ardından devlet, yıkımlarda sorumluluğu bulunanların peşine düştü. Bu kapsamda, Cumhuriyet başsavcılıkları deprem suçları soruşturma büroları oluşturdu, 2 bin 31 soruşturma dosyası açıldı.

Yetersiz malzeme kullanımı, uygulama ve işçilik hataları, yapı denetimindeki eksikler adli makamlar tarafından tespit edildi. Yıkılan binalardan savcıların koordinasyonuyla numuneler alındı. Görevlendirilen 984 bilirkişi raporlar hazırladı.

Yıkımların sorumlularının cezalandırılması için bin 346 dava açıldı. İki yılda, açılan davaların 75'i karara bağlandı, 130 kişi çeşitli sürelerle hapis cezasına mahkum edildi.

Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine 62 kez müebbet cezası

Adana'da 96 kişinin can verdiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi, 17'si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında 6 sanığa 18 yıla kadar hapis cezaları verildi. Kahramanmaraş'ta 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın müteahhidi 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

1327 sanık yargılanıyor

1271 davanın görülmesine ise devam ediliyor. Davalar kapsamında 134'ü tutuklu 1327 sanık yargılanıyor.

İlk derece mahkemelerinde iddianame değerlendirme aşamasında da 51 dosya var.