10 ili etkileyen depremler, bölgedeki binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası da yerle bir etti.

Asrın felaketinde, üç semavi dine ev sahipliği yapan Hatay'ın simge yapıları yıkıldı.

Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar ve 16'ncı yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami depremle yerle bir oldu.

Gaziantep Kalesi'nin burçları yıkıldı

Tarihi Sarımiye Camii de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.

1927 yılında inşa edilen ve 1938'den Hatay'ın Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar Meclis binası olarak kullanılan yapı da enkaz haline geldi.

Gaziantep Kalesi'nin burçları da depremin yıkıcı etkisine dayanamadı.

Kale'nin hemen yanı başındaki 4 asırlık Şirvani Camii'nin kubbesi ve bir duvarı da yıkıldı.

Asrın felaketinde tarihi yapılar zarar gördü

Adıyaman'da da benzer manzaralar vardı.

Yaşanan o yıkıcı depremde çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken onlarla birlikte çok sayıda tarihi yapı da zarar gördü. Onlardan biri de Adıyaman merkezde bulunan Tarihi Ulu Camii'ydi.

1515 yılında yapılan ve asırlara meydana okuyan Ulu Cami, asrın felaketinde ayakta kalamadı.

Adıyaman merkezde çok sayıda tarihi cami ağır hasar gördü

Adıyaman'daki Kab Camii de depremde büyük zarar gören tarihi yapılardan. 1768 yılında yapılan caminin duvarları yıkıldı, bahçesinde bulunan kabirler zarar gördü.

Tarihi Çarşı Camii'nden geriye ise enkaz yığını kaldı.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: İsmail Dostoğlu, Edebali Komdemir

Dron: Altan Ayhan

