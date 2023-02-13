6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 475 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 56 şahsın gözaltına alındığını bunlardan 14'ünün tutuklandığını duyurdu.

41 internet sitesi kapatıldı

Emniyet'ten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"41 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır."

