Depremin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ederken köyler de yakın takipte.

Depremin etkisi ve hava şartlarından dolayı ulaşılamayan noktalar vardı. Helikopterler yardım seferberliğiyle o köylere ulaşıyor.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, deprem bölgelerine 70 uçak, 167 helikopter, 24 gemi, 45 İHA, 9 dron görev yapıyor.

Havadan yapılan yardım ulaştırma çalışmalarına TRT Haber de katıldı

AFAD koordinasyonunda tıbbi malzeme ve erzağın bulunduğu insani yardım malzemeleri Kahramanmaraş Havalimanı'nda toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve polis helikopterleriyle toplanılan yardımlar köylere ulaştırıldı. Bu yardım çalışmalarına TRT Haber de katıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233 bin 320 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor.

SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti, deprem bölgesindeki 147 bin 934 kişi de diğer illere tahliye edildi.

9 bin 369 yabancı personel afet bölgesine sevk edildi

AFAD açıklamasında, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 369 personelin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç sevk edildi.