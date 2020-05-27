Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Askeri öğrenci aday tercih işlemleri 1 Haziran'da başlıyor
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri 01-26 Haziran arasında yapılacak.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 01-26 Haziran arasında yapılacağı duyuruldu.
Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresi üzerinden yapılacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/p1GBQQkwHE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2020
Son Haberler
- 13:20
- 13:12
- 13:08
- 13:01
- 12:53
Sıradaki Haber
Türkiye normalleşme sürecine adım adım geçiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz