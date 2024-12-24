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Gündem
TRT Haber 24.12.2024 20:36

Asgari ücret açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücret açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı.

Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin artık ciddi bir dezenflasyon sürecinde olduğunun altını çizdi:

"Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda toplumsal barışın ve refahın güçlendiği bir ülkeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın refah seviyesini artıracak adımlar atarken, fahiş fiyatla da mücadele ediyoruz. Enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi adına dengeli bir şekilde hareket etmek zorundayız. Komisyon toplantıları neticesinde belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Asgari ücrette devlet desteği arttı

Bakan Işıkhan, her bir asgari ücret için verilen devlet desteğinin de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Vedat Işıkhan, 2002 yılından bu yana asgari ücretin reel olarak 4 katına çıkarıldığını belirtti.

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