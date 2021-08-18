Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunuyor.

Görgün'ün açıklamalarının satır başları şöyle;

Fuarın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. IDEF fuarları bizim için hep heyecanlı geçiyor. Bizim iki fuar arasında yerlileştirdiğimiz teknolojik olarak geliştirdiğimiz ve dünya pazarına sunduğumuz ürünleri burada paylaşma imkanı buluyoruz.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün @trthaber’de soruları cevaplıyor. https://t.co/pgoWBItQVk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021

"Ürünlerimizden 60 tanesi ilk kez bu fuarda sergileniyor"

Bu fuarda uluslararası katılımcı sayısını ikinci günündeyiz son saatler fakat yoğunluk devam ediyor. ASELSAN'ın faaliyet gösterdiği alanlara bakıldığında savunma sanayiinde elde ettiği tecrübeleri sivil alana uyguladığı ürünler. ASELSAN malumunuz solunum cihazının üretilmesine ciddi katkı sağladı. Fuar alanında 250'nin üzerinde ürünümüz var. 60 tanesi ilk kez bu fuarda sergilediğimiz ürünler.

"300 personelimiz ile IDEF'teyiz"

5 faaliyet kolumuz 60 ürünümüz var. Sivil alanlara uygulamaya başladık tecrübelerimizi. IDEF fuarının farklı yönü de en büyük en geniş alan. Geliştirdiğimiz her türlü ekipmanı burada sergileme imkanı buluyoruz. Burada ASELSAN'ın personeli olarak baktığımızda da 300 personelimiz var fuarda. Burada 5 binin üzerinde canlı bitki var. Ağaçlarımız var, zeytin ağacı görebilirsiniz. Ekipmanların yüzde 90'ı doğa ile barışık ürünler.