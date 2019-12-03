Gündem
Aralıkta kamuya engelli ataması için kura töreni düzenlenecek03 Aralık 2019 Salı 15:34 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 15:41
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayının son haftasında kamuya engelli ataması yapmak için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli bireylerin el emeği ürünlerinin e-ticaret uygulamasıyla sanal pazara sunulması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...