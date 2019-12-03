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Aralıkta kamuya engelli ataması için kura töreni düzenlenecek

03 Aralık 2019 Salı 15:34 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 15:41

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayının son haftasında kamuya engelli ataması yapmak için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.