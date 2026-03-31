Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.03.2026 11:07

Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), apartman veya site sakinlerinin aidat, avans ve demirbaş gideri gibi borçlarına ilişkin yapılan duyuruların, asansör, bina girişi ve bina koridorları gibi ortak yerlere asılamayacağı yönünde ilke kararı verdi.

Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, apartman ve site yönetimi süreçlerinde çeşitli kişisel veri işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle ilke kararı alınması gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, apartman sakinlerinin aidat, avans, demirbaş gideri ve benzeri borçlarına yönelik duyuru yapılması ve diğer apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi amacıyla bu kişilere ait ad, soyadı, daire numarası, borcun miktarı, ödeme gecikme süresi, ödeme gecikme dönem sayısı, daire sahiplik ve kiracılık bilgisi gibi kişisel veri niteliğindeki bilgilerin yer aldığı liste veya dokümanların asansör, bina girişi ve bina koridorları gibi yerlere asıldığı ifade edildi.

Bu yerlerde toplu yapıda ikamet etmeyen kişilerin, kargo personelinin, kuryelerin ve apartman sakinleri tarafından hiç tanınmayan kişilerin de sıklıkla bulunabildiğine işaret edilen kararda, buralara asılan duyuru, doküman ve listelerin bu kişilerce de görülebileceği vurgulandı.

Bu tür listeler ortak yerlerden kaldırılacak

Toplu yapıların ortak yerlerine asılan ve kişisel veri içeren listelerin, muhatabı belli olmayan bir kesime ifşa edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesinde düzenlenen "veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması" yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bilgilendirmelerin Kanun'un 12. maddesine uygun bir şekilde yerine getirilmesi için kapalı e-posta veya mesajlaşma grupları veya bu hizmete özgülenmiş uygulamalar gibi üçüncü kişi konumunda bulunan kişilerin erişiminin söz konusu olmayacağı usullerin, yöntemlerin kullanılmasının gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu tür uygulamalara ivedilikle son verilmesinin, bu tür duyuruların, listelerin veya dokümanların toplu yapıların ortak yerlerinden ivedilikle kaldırılmasının, bu konulara ilişkin kat maliklerine yönelik yapılacak duyurular ve bilgilendirmeler için Kanun'un 12. maddesine uygun ve sadece ilgililerin erişebileceği başkaca bir usulün, yöntemin uygulanmasının gerektiği sonucuna varılmıştır."

Kararda, ilke kararında belirtilen hususlara uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında, Kanun'un 18. maddesinde yer alan cezai işlemlerin uygulanacağı aktarıldı.

ETİKETLER
KVKK Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Trump neden her seferinde 'Biz kazandık' diyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
İmamoğlu Suç Örgütü davasında 13. duruşma
11:53
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 11 yıl geçti
11:47
Türkiye'nin iklim haritası 60 yılda değişti: Sıcak kuşak kuzeye kayıyor
11:42
Kurumlar vergisinde beyan ve ödeme dönemi yarın başlıyor
11:33
İzleyecek film bulamayanlara rehber Türk sinemasından seçkiler tabii Blog’da
11:29
Tarihi iade: Osmanlı dönemine ait eserler Türkiye'ye getirildi
Bodrumkaya Tepesi doğaseverleri ağırlıyo
Bodrumkaya Tepesi doğaseverleri ağırlıyo
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ