Karaman’ın Ambar Köyü’ndeki Sidamara Antik Kenti’nde 140 yıl önce keşfedilen lahit eksik parçası olan Eros Başı’na kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Londra’da bulunan Victoria & Albert Müzesi ile yaptığı iş birliği neticesinde 10 Haziran’da Türkiye’ye getirilen parça ait olduğu tarihi eser ile yeniden birleşti.

Lahit, müzede ziyarete açıldı

Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle Londra’dan Türkiye’ye taşınan Eros Başı, ağırlığı 30 tonu aşan dev lahde İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile Victoria & Albert Müzesi uzman restoratörlerinin ortak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla yerleştirildi.

Roma Dönemi milattan sonra 250’li yıllara tarihlenen sütunlu lahit yeniden kavuştuğu özgün haliyle İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bugün ziyarete açıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Görkemli eserin meşakkatli yolculuğu



İngiliz Askeri Başkonsolos Charles Wilson tarafından 1882 yılında keşfedilen ve taşınamadığı için yeniden toprak altına gömülen lahitten ayrılmış yüksek kabartmalardan biri olan Eros Başı’nın İngiltere’nin başkenti Londra’ya götürüldüğü anlaşıldı.

Karaman’da bulunan Sidamara Antik Kenti’nde 1898 yılında bir köylü tarafından yeniden görülen lahit günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi olan Müze-i Hümayun’a bildirildi.

Osman Hamdi Bey’in bölgede yaptığı incelemeler sonucu İstanbul’daki müzeye taşınmasına karar verilen dev lahit zamanın koşullarında mandalarla çekilerek merkeze taşındı. Tren vagonlarının özel olarak düzenlenmesiyle meşakkatli bir yolculuk yapan muhteşem eser 1901 yılında bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne ulaştı.

Tarihi eserin Londra’da bulunan Eros Başı kabartması ise Marion Olivia Wilson tarafından babası Charles Wilson’un anısına 1933 yılında Victoria & Albert Müzesine bağışlandı.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan dev lahde de 1930’lu yıllarda Victoria & Albert Müzesi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda Eros Başı’nın plaster kopyası yerleştirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İmzalanan iş birliği protokolüyle eser Türkiye'ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, 2010 yılında Dr. Şehrazat Karagöz’ün konuyu yeniden gündeme taşıyan araştırması ile Eros Başı’nın lahit ile birlikte sergilenmesi hususunu Victoria & Albert Müzesine iletti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Victoria & Albert Müzesi Direktörü Dr. Tristram Hunt ve ekibinin kültür varlıklarının korunmasını amaç edinen iş birlikleri ve kültürel varlıklarının yerinde korunmasına yönelik yaklaşımları Eros Başı’nın lahdine yeniden kavuşmasını sağladı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Victoria & Albert Müzesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle lahdin eksik parçası Türkiye’ye getirilerek yerine yerleştirildi.