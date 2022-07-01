Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla kapalı mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır."
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İçişleri Bakanlığı
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