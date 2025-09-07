Çok Bulutlu 22ºC Ankara
Gündem
AA 07.09.2025 17:19

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan adliyeye sevk edildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan, adliyeye sevk edildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu.

Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

Antalya
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na tebrik mesajı
18:00
Londra'da yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 890 kişi gözaltına alındı
17:40
Kuraklıkla boğuşan İran'daki Urumiye Gölü tamamen kurudu
18:19
Filenin Sultanları dünya ikincisi
17:15
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
17:10
İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 kişi yaralandı
