Devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları, diplomatlar bir araya gelecek. Küresel sorunlar bu yıl da Antalya Diplomasi Forumu'nda tartışılacak.

İkinci Antalya Diplomasi Forumu'nun teması; gelişen teknoloji ile değişen iletişim araçlarından hareketle “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak”.

Forum 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek forumda; Enerji Güvenliği, Metaverse, İklim Değişikliği ve Göç gibi pek çok konu ele alınacak. İlk yılında uluslararası aktörlerin dikkatini çekmeyi başaran foruma bu yıl ilgi daha da arttı.

15 Devlet ve Hükümet Başkanı, 67 Bakan, 44 örgüt temsilcisi katılacak

Antalya Diplomasi Forumu geçen sene 11 devlet ve hükümet başkanı ile 45 bakan ağırladı. Bu yıl, konuk edilecek devlet ve hükümet başkanı sayısı 15'e, bakan sayısı 67'ye yükseldi. Ayrıca NATO ve AGİT'in de arasında bulunduğu 44 üst düzey Bölgesel ve Uluslararası Teşkilatın temsilcisi katılacağını bildirdi. Foruma 2 bin 500'ün üzerinde fiziksel, 10 binin üzerinde çevrim içi katılım bekleniyor.

Liderler oturumu, panel ve gençlerle buluşma etkinlikleri planlanıyor

Antalya Diplomasi Forumu'nda küresel sorunların yanısıra bölgesel gerilimler de ele alınacak. Farklı formatlardaki platformlarda katılımcılara söz hakkı tanınacak. Liderler oturumu, panel, gençlerle buluşma etkinlikleri yapılacak.

Ayrıca,Türkiye'nin tanıtılması için kültürel faaliyetler de düzenlenecek. Dijital sergi alanları kurulacak.