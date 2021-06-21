Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya Diplomasi Forumu'na dışişleri bakanlarından yoğun katılım
[Fotoğraf: ADF]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, her beş dışişleri bakanından birinin ADF'ye katıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin katılım gösterdiğini duyurdu.
Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya sathında 5 Dışişleri Bakanı’ndan birisi Antalya’daydı!" ifadesini kullandı.
Dünya sathında 5 Dışişleri Bakanı’ndan birisi Antalya’daydı!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 20, 2021
Antalya Diplomasi Forumu’yla dış politika yeni bir düşünce ekosistemine kavuştu.@AntalyaDF’na katkı sağlayan herkese teşekkürlerimle... ????????#MEET4DIPLOMACY pic.twitter.com/kXtvAAj1fn
Antalya Diplomasi Forumu’yla dış politikanın yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ADF'ye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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