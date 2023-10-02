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TRT Haber 02.10.2023 13:24

Ankara'daki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK/KCK üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'daki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

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