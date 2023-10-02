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02.10.2023 13:24
, 02.10.2023 13:26
SON GÜNCELLEME
02.10.2023 13:26
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi
İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK/KCK üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.
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