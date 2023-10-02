Terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da bölücü terör örgütünün (BTÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.

Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz."