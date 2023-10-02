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TRT Haber 02.10.2023 13:12

Terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

Terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da bölücü terör örgütünün (BTÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.

Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz."

ETİKETLER
Terörle Mücadele Ali Yerlikaya PKK/KCK
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