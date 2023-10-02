Ara bulucuya başvuru sayısı kira davalarında 24 bin 925'e ulaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akıllı Teknolojilerin İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu projesiyle ilgili basın mensuplarını bilgilendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç, açıklamada şunları kaydetti;

(Ankara'daki terör saldırısı) Teröristlerden birisi bombayı patlatıp parçalandı. Diğeri kahraman polisimiz tarafından bombayı patlatamadan etkisiz hale getirildi. Teröristlerden cesedi parçalanmayanın kimliği tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışmaları emniyet güçlerimizce ve adli tıp kurumumuzun destekleriyle devam ediyor. Tespit çalışmaları tamamlandığında gerekli açıklama yapılacak."

"Olay tüm boyutlarıyla şu anda araştırılıyor"

Kayseri Develi'den bir veteriner kardeşimizin öldürülmesi ve sonrasında aracının gasp edilmesiyle başlayan bir terör eylemi söz konusu. Olay tüm boyutlarıyla şu anda araştırılıyor. Çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Tabi terörün hedefi milletimizin huzurunu bozma, ülkemizin güvenliğini zedelemek. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadeledeki kararlılığımız, terörün her çeşidi ile mücadeledeki kararlılığımız, azmimiz hiç bir zaman eksilmeyecek, artarak devam edecek. Bizim hedefimiz ülkemizde terörün kökü kazınıncaya kadar ve terörü destekleyen grupların arka planındaki destekçilerini yok edinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

"Kira davaları da zorunlu ara buluculuk kapsamına alındı"

Ara buluculukla alakalı olarak ara buluculuk sistemi ülkemize yeni girmiş bir sistem değil. 2013 yılından bu yana uygulanan bir sistem. 2013'ten 2018'e kadar ihtiyari ara buluculuk olarak uygulandı. 2018'den itibaren ise bazı davalarda zorunlu ara buluculuk sistemine geçtik. Öncelikle iş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davaları zorunlu ara buluculuk kapsamındaydı. 1 Eylül'den itibaren de kira davaları, kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar, tarımsal hizmet sözleşmesinden doğan davalar da zorunlu ara buluculuk kapsamına alındı.

Son günlerde kira uyuşmazlıkları ile ilgili hususlar daha çok gündemimizi işgal etti. Diğer davalarla ilgili de süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Özellikle kira uyuşmazlıkları ile ilgili olarak 1 Eylül'den itibaren artık dava açmadan önce taraflar ara bulucuya başvurmak zorunda. Ara bulucu da uzlaşamazlarsa dava açabiliyorlar. Eğer ara bulucuya başvurmadan dava açarlarsa davaları reddedilir. Bu kapsamda 1 Eylül'den itibaren ara bulucuya başvuru sayısı kira davalarında 24 bin 925 başvuru var. Sonuçlanan anlaşma sayısı bin 903. Açılan dava sayısı yani anşalamadıkları için dava açan sayısı bin 682. Süreç devam ediyor. Bu 24 bin 925'inin ne kadarı anlaşmayla sonuçlanacak onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Anlaşma sayısının anlaşmama sayısından fazla olduğunu görüyoruz.