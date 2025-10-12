Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.10.2025 13:19

Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi yapılıyor

Türkiye ile Suriye arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Ankara'da kritik bir toplantı yapılıyor. Amaç, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgesel istikrarı sağlamak.

Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi yapılıyor

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması için Şam ile diplomatik temaslar sürüyor.

İki ülkenin üst düzey güvenlik ve diplomasi bürokrasisi, iş birliği ve güncel gelişmeleri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılıyor.

Suriye'den ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme bulunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Askeri eğitim mutabakatı da gündemde

Toplantıda, terör örgütü SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ile İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

İki ülke yetkilileri, son olarak 13 Ağustos'ta Ankara'da benzer bir toplantı yapmıştı. Görüşmede, Türkiye ve Suriye savunma bakanlıkları arasında 'Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

Bugünkü toplantıda, söz konusu mutabakatın takibi de değerlendirilecek. 

ETİKETLER
Suriye Ankara Hakan Fidan İbrahim Kalın Yaşar Güler
Sıradaki Haber
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı
14:29
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti' iddialarına yalanlama
14:28
Fındık ihracatından 1,6 milyar doları aşkın gelir sağlandı
14:00
Türkiye, mobil kullanım süresinde Avrupa birincisi
13:56
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından tıbbi malzemelerin acilen bölgeye ulaştırılması çağrısı
13:42
İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağaçlarını söktü
Şanlıurfa'daki kazılarda 3 bin yıllık kamusal yapı bulundu
Şanlıurfa'daki kazılarda 3 bin yıllık kamusal yapı bulundu
FOTO FOKUS
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ