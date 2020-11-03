Terör Örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, geçen hafta DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde iken aktif faaliyet gösteren 2 grup tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla eş zamanlı olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli Özel Harekat birimi ve TEM Operasyon timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin saklanmış oldukları ikametler içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Devam eden tahkikat ve dijital incelemeler neticesinde DAEŞ içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ortaya çıkarılan 2 erkek ve 3 DAEŞ içerisinde - sözde- polis olarak silahlı görev yapan 1 kadın şüpheli daha TEM Operasyon timlerince yakalandı.

Operasyon kapsamında yakalanan toplam 10 şüpheli adli makamlara sevk edildi, 8 şüpheli tutuklandı.