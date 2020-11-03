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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
[Anadolu Ajansı]
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda, Doğu Akdeniz ile ilgili, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, "Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz." dedi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 16:06
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