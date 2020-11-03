Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda, Doğu Akdeniz ile ilgili, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz." dedi.