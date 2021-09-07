Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay Metrosunun Kızılay istasyonunda, merdiven tünelinin kazısı sırasında zeminde boşalma meydana geldiği belirtildi.

Park içinde, yüzeyde yaklaşık 15 metre çaplı bir çukur oluştuğu bilgisi paylaşılan açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybı olmadan tedbirlerin hızlıca alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Çevre emniyet tedbirleri de alınarak, zemin boşalmasından kaynaklı olan boşluğun betonla doldurulma faaliyetlerine başlanmıştır." denildi.