Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barbaros Şansal'a 3 ay 22 gün hapis cezası
Modacı Barbaros Şansal, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama ve hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezası aldı.
Barbaros Şansal hakkında, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet aleyhine yaptığı paylaşımlar üzerine açılan davada karar çıktı.
İstanbul 52'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mahkeme heyeti, paylaşımların hakaret içerdiğine hükmetti.
Barbaros Şansal'ı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılamaktan 3 ay 22 gün hapse mahkum etti.
İstinaf cezayı onarsa cezaevine girecek
Şansal, daha önce de benzer suçtan ceza aldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ertelenmesi maddesi uygulanmadı.
İstinaf mahkemesi cezayı onarsa Barbaros Şansal cezaevine girecek.
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