Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bu yıl parti üyelerinin katılacağı geniş kapsamlı toplantı yapmama kararı alan CHP, az sayıda davetlinin katılacağı toplantılarla yıl dönümünü kutlayacak.

Kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül Perşembe günü ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM üyeleri, milletvekilleri, il başkanları ile bir grup partili, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet ilk olarak Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak. Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından heyet, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, PM'ye başkanlık edecek

Anıtkabir ziyareti sonrasında genel merkeze geçecek Kılıçdaroğlu, yıl dönümüne özel toplanacak PM'ye başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayacak PM'de, "CHP 98 yaşında: Partimizin kuruluş iradesi rehberliğinde Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının inşası" başlıklı bir sunum gerçekleştirilecek.

CHP Genel Merkez ve 81 il başkanlığının ilçeleri de kapsayan 2020 yılı kesin hesapları görüşülerek onaya sunulacağı PM'de, üyeler de kuruluş yıl dönümü nedeniyle birer konuşma yapacak.

CHP İstanbul İl Başkanlığına yeni bina

CHP'de kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İstanbul İl Başkanlığının Sarıyer'de yaptırdığı yeni il binası ise yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle hizmete alınacak.

İstanbul İl Başkanlığının uzun süredir devam eden yeni bina arayışı bu perşembe günü sona erecek. Yaklaşık bir yıldır tadilat ve hazırlık çalışmaları gerçekleştirilen yeni bina, yarın saat 17.00'de düzenlenecek törenle açılacak.

Böylece il başkanlığı binası Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi'ndeki yeni yerine taşınmış olacak.