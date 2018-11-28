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Ankara'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Bakanlıklar ile kamu kurumlarında çalışan ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankarada FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Başkentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığından 15, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 4 kişi ile çeşitli kurumlarda çalışan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelilerden 4'ünün halen görevde olduğu ifade edilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 11'inin gözaltına alındığı, diğerlerini yakalamak için işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, fetö, ankara
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