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Gündem
TRT Haber-AA 24.12.2023 16:15

Ankara'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' düzenlendi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından, Pençe Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ve Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler anıldı.

Ankara'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' düzenlendi

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, dillerinde 'teröre lanet' sloganları..

Yüzlerce gönüllü hem şehitleri anmak hem de İsrail'in katliamına "dur" demek için bir araya geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şehitler için 'teröre lanet' yürüyüşü

Filistin halkına desteğini ilk andan itibaren kesmeyen Ankara Filistin Dayanışma Platformu, 'Gazze için Vicdan Buluşması' düzenledi.

Pençe Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler anıldı, Filistin'e destek verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yürüyüşte öldürülen gazeteciler de anıldı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekildi.

Anneler; katliamda hayatını kaybeden bebekleri temsilen, sembolik bebeklerle alandaydı.

 

Yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazeteciler de anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan yürüyüş Anadolu Meydanı'nda tamamlandı. "Gazze için Vicdan Buluşması" bildiri okunmasıyla sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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