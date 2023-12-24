Ankara'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' düzenlendi

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, dillerinde 'teröre lanet' sloganları..

Yüzlerce gönüllü hem şehitleri anmak hem de İsrail'in katliamına "dur" demek için bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Şehitler için 'teröre lanet' yürüyüşü

Filistin halkına desteğini ilk andan itibaren kesmeyen Ankara Filistin Dayanışma Platformu, 'Gazze için Vicdan Buluşması' düzenledi.

Pençe Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler anıldı, Filistin'e destek verildi.

[Fotoğraf: AA]

Yürüyüşte öldürülen gazeteciler de anıldı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekildi.

Anneler; katliamda hayatını kaybeden bebekleri temsilen, sembolik bebeklerle alandaydı.

Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası’nda kürsüde Filistin bayrağı açan milli sporcu Necmettin Akyüz, @trthaber’in sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/CgK08VGIrF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2023

Yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazeteciler de anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan yürüyüş Anadolu Meydanı'nda tamamlandı. "Gazze için Vicdan Buluşması" bildiri okunmasıyla sona erdi.