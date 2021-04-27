Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında 27 Ocak’ta “Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Temin ve Askeri Casusluk” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 3’ü emekli asker 4 şüpheli yakalanıp tutuklanmıştı.

Operasyonda ele geçen dijital veriler TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polislerden oluşan analiz ekiplerince incelendi. Elde edilen veriler ve mesaj trafikleri satır satır incelendi. Çok sayıda “çok gizli” olduğu değerlendirilen mesajlaşma deşifre edildi.

TEM, Deniz Kuvvetleri ve MSB koordinesinde komusyon kuruldu

Mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesi tespit edilmek üzere TEM Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile Başsavcılığın koordinesi ile komisyon kuruldu.

Devletin gizli bilgilerini yabancı şirketlere aktardılar



Komisyon “devletin gizli kalması gereken bilgilerinin” şüpheliler tarafımdan yabancı şirketlere aktarıldığını teyit etti.

2'si SSB çalışanı

Tutuklananların ifadeleri ve komisyon raporu doğrultusunda soruşturma genişletildi. 2’si SSB çalışanı, 1’i emekli albay, 1’i muvazzaf albay, 1’i muvazzaf yarbay, 1’i muvazzaf binbaşı, 3’ü özel sektör çalışanı 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 6’sı yakalandı.



Diğer şüpheliler aranıyor.

