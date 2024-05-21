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Gündem
TRT Haber 21.05.2024 07:39

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında haklarında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda; FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda örgüt tarafından "gizli sorumlu" olarak görevlendirilen 46 şüpheli tespit edildi.

Halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan 46 şüphelinin yakalanması adına Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmalara çok yönlü olarak devam ediliyor.

 

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