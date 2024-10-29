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Gündem
AA 29.10.2024 01:03

"Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara göre Yurtta Sulh Konseyi yokmuş" iddiası yalanlandı

DMM, FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan "Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği karara göre, 'Yurtta Sulh Konseyi' yokmuş" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

"Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara göre Yurtta Sulh Konseyi yokmuş" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği kararın gerekçesinde 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kararda, 'Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı konuşmadan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016'da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır' tespitine yer verilmiştir."

Ayrıca, Yargıtay'ın kararında da bu konudaki değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, kararda "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

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