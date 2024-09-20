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Gündem
TRT Haber 20.09.2024 10:39

ANKA III hedefi 12’den vurdu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün ilk atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Türk savunma sanayiinin milli mühendislik harikası insansız savaş uçağı ANKA III ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"ANKA III’ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir.

Türkiye Yüzyılı’nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Savunma Sanayii SİHA TUSAŞ Yerli ve Milli Teknolojiler
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