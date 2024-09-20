ANKA III hedefi 12’den vurdu

Türk savunma sanayiinin milli mühendislik harikası insansız savaş uçağı ANKA III ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"ANKA III’ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir.

Türkiye Yüzyılı’nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz."