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Gündem
AA 20.09.2024 10:25

Emine Erdoğan: Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen başlarından yapışık 8 aylık ikizleri, Bilkent Şehir Hastanesinde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayıran doktorları tebrik etti.

Emine Erdoğan: Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının "Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı" haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı, iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon, dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor. Minik yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ömürleri boyunca sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."

 

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