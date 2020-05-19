Bugün milli mücadelenin 101'inci yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da gençleri temsilen Anıtkabir'i ziyaret etti.

19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümü... Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret ediyor.https://t.co/T3dLA9EEZs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2020

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir özel defterine "Gençlerimiz İstiklal ruhuna ve Cumhuriyetimize sahip çıkıyor." diye yazdı.

Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek, sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şâd olsun."