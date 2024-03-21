Anayasa Mahkemesi'ne yeni başkan seçilecek

Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor...

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolması nedeniyle seçim yapılacak.

Yüksek mahkemelerde seçimin ilki, Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak.

Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da doluyor.

20 Şubat'ta başkanlık seçimi süreci başlamış, seçimin tarihi 21 Mart belirlemişti.

Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan seçimde aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri ise başkan adaylığında yarışabilecek.

Seçilen üye 4 yıllık başkanlık görevini üstlenecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

Yargıtay'da başkanlık seçimi 25 Mart'ta

Yargıtay'da 2020'de seçilen mevcut başkan Mehmet Akarca'nın görev süresi 24 Mart'ta dolacak.

Yüksek Mahkemenin 348 üyesi, 25 Mart'ta 4 yıllığına görev yapacak başkanı belirlemek için sandığa gidecek.

Danıştay'da seçim süreci

Danıştay'da da mevcut Başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresi 7 Mayıs'ta dolacak.

Mevzuat gereği, 23 Nisan'da başkanlık seçimi süreci başlayacak. Danıştay'ın 113 üyesi de başkan adayı olabiliyor.

Danıştay Başkanı seçilebilmek için üyelerin salt çoğunluğunun oyunun alınması gerekiyor.