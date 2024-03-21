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Gündem
TRT Haber 21.03.2024 05:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri ve Kilis'e gidecek

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Erdoğan seçim mitinglerine bugün Kayseri ve Kilis'te devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri ve Kilis'e gidecek

31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat’ta Zonguldak’tan başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü ilk durağı Kayseri olacak.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanında Kayserililere hitapta bulunacak.

Erdoğan Kayseri programının ardından Kilis'e geçecek. Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting saat 16.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek. 

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