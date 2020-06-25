Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, milletvekilliği düşen iki ismin durumunu görüştü.

Mahkeme, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy tarafından yapılan başvuruyu esas yönünden değerlenirdi.

Yüksek Mahkeme değerlendirme sonunda Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan başvuruları oy birliğiyle reddetti.