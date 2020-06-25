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Anayasa Mahkemesi HDP'li 2 vekille ilgili kararını verdi
Anayasa Mahkemesi, HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruları oy birliğiyle reddetti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, milletvekilliği düşen iki ismin durumunu görüştü.
Mahkeme, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy tarafından yapılan başvuruyu esas yönünden değerlenirdi.
Yüksek Mahkeme değerlendirme sonunda Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan başvuruları oy birliğiyle reddetti.
Etiketler: AYM anayasa mahkemesi hdp Leyla Güven Musa FarisoğullarıSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:31
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