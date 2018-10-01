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'Anayasa değişikliği uyum paketi' TBMM Başkanlığına sunuldu

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Anayasa değişikliği uyum paketi TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

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