Anadolu'nun işgalden kurtuluşunun simgesi: 9 Eylül

Büyük Taarruz Türk milletinin zaferi, kurtuluşun son adımıydı.

Anadolu bayram ediyordu ancak cephede her şey bitmiş değildi. Yunan ordusu hezimete uğrasa da kaçarken her şeyi yakıp yıkıyordu.

Gazi Mustafa Kemal, o tarihi emri verdi. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri... " Akdeniz demek, İzmir demekti... Dumlupınar, Uşak, Alaşehir...

Türk ordusu adım adım İzmir'e yaklaştı. İlk ulaşılan yer Bornova oldu. Çarpışmalardan sonra 09.30 sularında Bornova kurtarıldı.

Bir öncü grup oluşturulduğunu ve o grubun başında da Yüzbaşı Şerafettin Bey olduğunu anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, "80 kadar süvarisiyle Halkapınar'a doğru hareket etti. Silahların patlamasıyla 8 erin 4'ü cansız yere düştü. Yüzbaşı Şerafettin Bey daha sonra notlarında anlattığına göre bu 4 erin yüzleri İzmir'e bakıyordu ve adeta diyorlardı ki, 'burada fazla oyalanmayın bir an önce İzmir'e girin.' O noktadan dolu dizgin puntoya, yani Alsancak'a doğru ilerlediler." dedi.

3 yıl 3 ay 24 günlük işgal son buldu

9 Eylül sabahı Yüzbaşı Şerafettin Bey ve süvarileri İzmir'e girdi. Hain bir pusuyla atıyla birlikte yaralansa da hükümet konağına doğru ilerledi Şerafettin Bey. Yunan bayrağı indirildi ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Zaferin haklı gururunu yaşayan İzmir halkı, Mustafa Kemal ve askerlerini bağrına bastı. Şanlı ordu çiçek yağmuruyla karşılandı.

3 yıl 3 ay 24 günlük işgal nihayet son bulmuştu. Türk ordusu İzmir'e girerken işgalci Yunan birlikleri bütün silah ve teçhizatını bırakarak kaçtı.

Hezimetin acısını İzmir'i yakarak çıkarmak istediler

Cephedeki hezimetin acısını, birçok şehirde yaptıkları gibi İzmir'i de yakıp yıkarak çıkarmaya çalıştı. İzmir'in Kurtuluşu, Lozan Barış Antlaşması'na uzanan tam bağımsızlığın yolunu açtı.

İzmir'e girişin sadece İzmir'in kurtuluşu değil, aynı zamanda Türkiye'nin kurtuluşunu simgeleyen bir olay olduğunu vurgulayan Arı, bütün emperyalizmin hedefi olmuş mazlum ulusların, emperyalizme karşı başarılarının bir simgesi olarak tarihteki yerini aldığını söyledi.