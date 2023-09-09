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Gündem
TRT Haber 09.09.2023 07:45

Hindistan'daki zirvenin teması "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek"

G20 Liderler Zirvesi Hindistan‘ın başkenti Yeni Delhi'de başlıyor. "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenecek zirvede, küresel ekonomik reformlar ele alınacak.

Hindistan'daki zirvenin teması "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek"
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 zirvesinin bu yıl 18'incisi düzenleniyor.

Zirveye, Hindistan‘ın başkenti Yeni Delhi ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvenin ana teması, "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek".... 

İki gün sürecek üç oturumluk toplantıda, liderler kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

Başta Ukrayna- Rusya Savaşı olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Hindistan, bu yıl ilk kez dönem başkanlığı yapıyor...

Başkent Yeni Delhi'de gecekondular yıkıldı.

Sokaklardaki başıboş maymunlar ve köpekler de toplatıldı.

Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Zirve için 50 binden fazla polis görev yapacak.

Birçok cadde, sokak ve iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.

Bazı bölgelerde de seyahat kısıtlamaları uygulanacak.  

Bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi.

Çin Devlet Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı zirveye katılmayacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirveye katılmayacak

Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

"G20 liderleri iklim krizini sıfırlama gücüne sahip"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirve öncesi konuştu.

Guterres,"G20 liderleri kontrolden çıkan iklim krizini sıfırlama gücüne sahip" dedi.

G20 ülkelerinin küresel ortalama sıcaklık artışında 1 buçuk dereceyi aşmama hedefini canlı tutma taahhüdünde bulunmasını istedi.

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