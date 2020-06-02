Anadolu Yayıncılar Derneği, kişileri ve kurumları rencide eden operasyon haberciliği yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Son günlerde Cumhuriyet gazetesi tarafından yapılan yalan ve manipüle haberlerin yargı tarafından düzeltildiği hatırlatıldı.

Dernek, basın yayın organlarının doğru ve şeffaf haber yapması gerektiğini açıkladı.

Derneğin açıklamasında, Cumhuriyet gazetesi tarafından yapılan haberlere tepki gösterildi, "Siyasi olarak karşınızda olan kişi ve kurumlara yönelik olarak yaptığını her yalan haber gelir sizi vurur. Uluslararası medya ahlak ilkeleri vardır. Bu evrensel ilkelere uyan medya kuruluşları tekzip yemek durumunda kalmaz. Son günlerde Cumhuriyet gazetesi tarafından yapılan yalan ve manüple haberler yargı tarafından düzeltilmektedir. Cumhuriyet gazetesini dürüst, şeffaf ve ilkeli haber yapmaya davet ediyoruz" denildi.

"Sadece yalan söylemeyin"

Yalan haberlerin medyaya duyulan güveni derinden sarstığı belirtilen açıklamada, şunlara da yer verildi:

"Kişilerin ve kurumların itibarına suikast düzenlemek maksadıyla yapılan manipülatif haberler medyanın zaten darbe almış itibarına daha çok zarar vermektedir. Gazeteler eğer yalan haber yaparsa hukuk gereğini yapar. Bu durum anayasal bir haktır. Medyanın yalan söyleme hakkı yoktur. İtibar suikastı yapma hakkı yoktur. O nedenle gerçeğe dayalı haberler yapılmalıdır. Yalan haberi yargı düzeltince bize baskı var, basına baskı var demenin hiçbir haklılık payı yoktur. Tekzip yemek istemiyorsanız doğru haber yapın. Yapılması gereken basittir. Sadece yalan söylemeyin.

Tekzip anayasal bir haktır. Kişilik hakları ihlal edilen birey ve kurumların bu haklarını kullanması bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. Yalan haber yapan, itibar suikastı yapan, toplumu kandıran medya kuruluşlarının kendisine çeki düzen vermesi gerekir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu tür haber yapan medya kuruluşlarını takip edip topluma şikayet edeceğiz. Bu tür haber yapan Cumhuriyet Gazetesi ve diğer medya kuruluşlarını kınıyoruz."

Medya Derneğinden de açıklama geldi

Medya Derneğinden yapılan açıklamada ise, "Son günlerde bazı gazetelerin adeta birer tekzip gazetesi gibi çıktığını üzülerek görüyoruz. Bu durum Medya Derneği olarak bizi kaygılandırıyor" sözlerine yer verildi. Derneğin açıklamasında ayrıca şunlar anlatıldı:

"Yalan ve yanlış haberlerin ısrarla sürdürülmesinin, toplumun doğru habere ulaşmasını ve medyanın demokratik işlevini yerine getirmesini imkansız kılması da, konunun dikkat çeken yönlerindendir. Tekzip anayasal bir haktır. Kişilik hakları ihlal edilen birey ve kurumların bu haklarını kullanması bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. Bazı gazetelerin son günlerde adeta tekzip bülteni gibi çıkmaya başlaması mesleğimiz açısından utanç verici bir durumdur. Yalan haberleriyle övünen ve bu haberler dolayısıyla yayımlamak zorunda kaldıkları tekzip ve düzeltme metinlerini basın özgürlüğüne saldırı olarak yaftalayarak demokrasi ve özgürlük tartışmalarını doğru bir temelde yürütülmesini engelleyen bu gazete ve gazeteciler mesleğimizin yüz karasıdır. Medya Derneği olarak kendilerini kınıyoruz.

Söz konusu yalan ve yanlış haberleri sorumsuzca yayımlamamakta bir beis görmeyen medya kuruluşları toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını önemsemiyor olabilir. Fakat Medya Derneği olarak bizler temiz medya, temiz bilgi, temiz haber anlayışının takipçisi olmaya devam edeceğiz."