AA 01.06.2026 12:26

Anadolu Otoyolu Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşakları arasındaki Ankara-İstanbul yönü, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak, ulaşım D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı arasında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaat yapım işi devam ediyor.

Söz konusu iş kapsamında otoyolun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki kuzey taşıma yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilecek.

D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, Anadolu Otoyolu Muallimköy Kavşağı İstanbul yönüne girişler kapalı olacak. Bu istikamete gitmek isteyen araçlar, öncelikle D-100 kara yolunu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecek.

Ayrıca Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kolları trafiğe kapatılacak. Bu araçlar, D-100 kara yolundan İstanbul ve Ankara istikametine gidebilecek.

Çalışmalar yarın 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek.

